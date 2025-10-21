V SETMANA CATALAN DE L’ESPORT
El Catalan International Open Pairs tanca amb èxit la V Setmana Catalana de l’Esport
El Pitch & Putt Sant Cebrià, al Maresme, ha estat l’escenari de la competició que ha posat el punt final a una V Setmana Catalana de l’Esport històrica i de rècord: el Catalan International Open Pairs 2025, integrat en el calendari oficial de la Federació Internacional de Pitch & Putt (FIPPA).
Amb la participació de 226 jugadors i jugadores procedents d’Irlanda, Holanda, Gran Bretanya, Galícia i Catalunya, el torneig ha ofert tres jornades d’alt nivell esportiu i molta emoció, amb un cartell internacional de luxe.
Triomf irlandès i gran nivell català
La parella irlandesa formada per Tommy Hanley i Liam O’Donovan es va imposar després d’un desempat a mort sobtada al forat 1, gràcies a un birdie decisiu d’O’Donovan. Els campions van acabar amb un acumulat de 26 cops sota par, igual que els seus compatriotes Evan Carry i Gareth Walsh, subcampions. El podi el van completar Frank Dineen i Eoin Walsh, tercers amb -25.
Els catalans Xavier Serral i Jan Bofill, líders provisionals després de les dues primeres voltes, van finalitzar en quarta posició amb -25, confirmant el gran nivell del pitch & putt català.
L’èxit català en categoria mixta
El gran protagonisme català va arribar a la classificació mixta, on la parella Marta i Lluís Cucurull es va proclamar campiona amb un total acumulat de -20. La seva actuació els va permetre superar les parelles Sexton (-12) i Conde/Alcaraz (-6), consolidant Catalunya al capdavant d’aquesta modalitat i posant en valor el talent local dins d’una competició d’alt prestigi internacional.
Cloenda d’una Setmana de rècord
El Catalan International Open Pairs ha estat la millor cloenda possible per a una Setmana Catalana de l’Esport que ha reunit més de 4.000 esportistes, 35 federacions i 40 països de 5 continents en 120 jornades de competició. Una edició que ha confirmat Catalunya com un referent esportiu internacional, posant en valor la qualitat de les seves instal·lacions, el talent dels seus esportistes i la capacitat organitzativa del moviment federatiu.
