El català Oriol Sàlvia, sotscampió a Suïssa

La localitat suïssa de Langnau Am Albis va acollir l’edició del 2022 del Swiss Junior Open d’esquaix, amb una destacable presència catalana.

A la categoria sots 15 Oriol Sàlvia (Mèlich Sportsclub) va finalitzar com a subcampió del torneig, després d’una actuació memorable on només va caure a la gran final davant el japonès Shunsaku Kariyazono per 3 jocs a 1.

A la categoria sots 17, amb quatre representants catalans, la posició més destacada la va assolir Marc Altarriba (CT Sabadell / BGS), cinquè. Aleix Romero (CN Sant Andreu / BGS) també va caure a quarts.