El català Ladimir Mayorov, campió a Berlín

El jove palista català Ladimir Mayorov ha tornat a conquerir una prova del WTT Youth Contender. El jugador del Tennis Taula Cassà s'ha adjudicat la competició de Berlín en la categoria U13. En la final, Mayorov va vèncer Joseph Sebatindira (Uganda) per 3 sets a 2 i en les semifinals es va imposar a Zane One (Singapur) per 3 a 1. I en els quarts de final va superar Adamonis Motiejus, de Lituània.