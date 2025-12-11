Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

KICK-BOXING

El català Jordi Requejo Coronado es proclama Campió del Món a Abu Dhabi

El català Jordi Requejo Coronado es proclama Campió del Món a Abu Dhabi / UFEC

SPORT.es

El badaloní Jordi Requejo Coronado, membre del Club Pugnator Castellet de Sant Vicenç de Castellet, ha assolit un èxit històric per al kickboxing espanyol en proclamar-se Campió del Món al Campionat Mundial de Kickboxing celebrat a Abu Dhabi.

Requejo va representar la selecció espanyola de la FEKM en una edició d’altíssim nivell que va reunir més de 2.000 esportistes de 85 països. Gràcies a resultats com el seu, la selecció va aconseguir situar-se entre les deu primeres del medaller internacional.

En la categoria –75 kg K1, Jordi va afrontar un quadre de màxima exigència amb 24 nacionalitats representades. Amb un rendiment impecable, va superar rivals de Kazakhstan, Canadà, Uzbekistan i els Emirats Àrabs Units, accedint a la final amb una trajectòria brillant. En el combat decisiu contra el representant d’Israel, va tornar a exhibir una tècnica i una determinació excepcionals, proclamant-se finalment Campió del Món.

Com a reconeixement addicional, l’esportista del club de Sant Vicenç de Castellet va ser distingit amb el prestigiós premi al Millor Competidor de Ring Sport, un guardó extraordinari i sense precedents que suposa un pas endavant per al kickboxing espanyol.

