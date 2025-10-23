Esport Català
Carlos Avilés guanya el 15è Torneig Joventut – Memorial Joan Creus
El jugador del Club Bowling Comarcal de Terrassa va vèncer a Enrique Ureta (Joventut Al-Vici CB de Castelldefels) per 196 a 174 en la partida final de defensa de posició
UFEC
Carlos Avilés, del Club Bowling Comarcal de Terrassa, es va proclamar campió del 15è Torneig Joventut – 6è Memorial Joan Creus després de vèncer Enrique Ureta (Joventut Al-Vici CB de Castelldefels) per 196 a 174 en la partida final de defensa de posició.
Avilés va arribar a la final com a líder de la fase 1. El seu rival es va decidir en els enfrontaments previs: Matias Lamana (Joventut Al-Vici CB), tercer classificat, va superar Pol Ibáñez (Sweetrade BC Les Franqueses), però va caure davant Ureta en un duel molt ajustat (207 a 203).
El campió va rebre el Trofeu Joan Creus, mentre que Ureta i Lamana van ser distingits amb medalles commemoratives.
Els premis especials Raudex Pro Bowling van reconèixer Enrique Ureta (millor jugador de 2a categoria), Pol Ibáñez (millor jugador de 3a categoria) i Montserrat Sánchez (Nou BC Mataró) com a millor jugadora femenina.
El torneig va ser organitzat pel Joventut Al-Vici CB de Castelldefels, amb el patrocini de Raudex Pro Bowling i el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. El lliurament de trofeus va anar a càrrec de Fernando Gómez, president del club, i Lluís Montfort, representant del patrocinador.
