El Campus Internacional del PROMISE Project, un trampolí per créixer

La ciutat francesa de Bordeaux va ser l'escenari del Campus Internacional del projecte europeu 'PROMISE - Step forward for women in basketball', liderat per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), i corresponent a la convocatòria Erasmus+ Sport 2021-2027 de la Comissió Europea.

Aquesta iniciativa pionera, amb vocació de donar continuïtat al treball del Programa de Mentoria, va comptar amb la direcció tècnica de les entrenadores Ana Perovic, de la Nouvelle-Aquitanie, i Sílvia Font, de l'FCBQ, en la seva branca esportiva. En l’estada hi van participar un total de 31 jugadores, 6 de les quals eren catalanes.

Una d’elles va ser Laia Piñol, jugadora de l’Agrupació Bàsquet Premià de Mar, que posa molt bona nota a l’experiència viscuda a Bordeaux: "M'ha agradat molt poder compartir experiències amb gent d’arreu d’Europa i aprendre de grans entrenadores, amb diferents maneres de treballar. Conèixer la ciutat i poder viure experiències que no hauria imaginat viure mai, com anar a veure un torneig de 3x3 professional o competir contra jugadores amb nivell d’europeus i seleccions absolutes, va ser increïble". Per Laia Piñol, projectes com aquest donen la possibilitat d’apropar les diferents dones que formem part del món del bàsquet i són claus per donar visibilitat a l’esport femení.

Una gran iniciativa

Pel que fa a les entrenadores, una de les representants del Bàsquet Català al Campus va ser Íngrid Labrador, entrenadora del Club Bàsquet Femení Osona, que també valora molt positivament la iniciativa: "Serveix com a impuls i motivació extra al treball que s’està fent des de fa temps. Reforça la idea que a poc a poc el bàsquet femení està guanyant la visibilitat i promoció que es mereix".

Per últim, a l'equip arbitral present al Campus, configurat per 6 àrbitres, una de les protagonistes va ser la lleidatana Carla Calafell, membre del Comitè i Escola d'Àrbitres de l'FCBQ. Per Calafell, el Campus Internacional del projecte PROMISE també va suposar "una experiència molt enriquidora". "He tingut l’oportunitat d’interactuar i aprendre d’àrbitres, jugadores, entrenadores i staff d’altres parts del món, cosa que m’ha permès conèixer diferents estils d’arbitratge i altres formes de jugar".