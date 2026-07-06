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Campions de Catalunya de Carrabina 3 Posicions

Raúl García es va proclamar campió de la categoria sènior i Helena Arias ho va fer a la de dames

El campionat es va disputar a Mollèt del Vallès

El campionat es va disputar a Mollèt del Vallès / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

Mollet del Vallès va acollir ahir el Campionat de Catalunya de Carrabina 3 Posicions. En la categoria sènior, Raúl García es va proclamar campió amb 577 punts, mentre que Helena Arias va dominar amb autoritat la modalitat de dames aconseguint el títol amb un gran registre de 583 punts.

Per la seva banda, la final júnior femenina va estar plena d'emoció i va coronar Rut Rosales com a campiona de Catalunya amb 344,3 punts. El podi el va completar Cristina Borras, que es va endur el sotacampionat amb una marca de 339,6 punts.

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