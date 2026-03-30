El campionat de l’essència, a les Valls d’Àneu
La temporada d’esquí de muntanya arribava al Pallars Sobirà per a disputar-se la cursa més tradicional de la campanya. La proposta, la Skimo Valls d’Aneu, esdevenia el campionat de Catalunya d’esquí de muntanya per equips.
Finalment, la parella formada per Nil Bacardit (FAES Sallent) – Josep Roset (CE Navàs) s’ha emportat el campionat cap al Bages superant a la parella Enric Baños (AE Mountain Runners del Berguedà) – Adrià Duarri (ACE Bombers de Barcelona) que han estat segons. El pòdium de la prova l’ha tancat la parella amb el local Arnau Cases (Espot Esquí Valls d’Àneu) i Jordi Cortés (CE Aran) que han estat tercers a la cita d’Espot i al campionat nacional.
