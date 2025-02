Catalunya brilla en el Campionat d’Espanya amb un doble subcampionat en futbol sala femení

Les seleccions catalanes sub-16 i sub-19 femenines de futbol sala han assolit el subcampionat d'Espanya en les seves respectives categories després de disputar unes intenses finals a Madrid. Tot i la lluita fins a l'últim moment, els combinats catalans no van poder superar Andalusia i la Comunitat de Madrid en els partits decisius.

Selecció sub-16

La selecció sub-16 va oferir un duel vibrant contra Andalusia. Les jugadores catalanes van començar amb força, situant-se per davant en el marcador gràcies als gols de Kenya i Désirée, que van posar el 1-3 al lluminós. No obstant això, l'equip andalús va reaccionar amb determinació i va aconseguir empatar el partit, portant-lo a la pròrroga. En el temps extra, Andalusia va saber aprofitar dues ocasions clares per segellar el definitiu 5-3, deixant Catalunya amb la segona posició.

Selecció sub-19

Per la seva banda, la selecció sub-19 es va veure les cares amb la Comunitat de Madrid en una final on les jugadores madrilenyes van mostrar una gran efectivitat. Malgrat l’esforç i el coratge de les catalanes per intentar igualar el marcador, Madrid va ser més contundent en atac i va acabar imposant-se per 4-0.

Alt nivell al fútbol sala femení

Amb aquest doble subcampionat, Catalunya torna a demostrar el seu gran nivell en el futbol sala femení, consolidant-se com una de les grans potències d’aquest esport a nivell estatal. Tot i no haver aconseguit el títol, les jugadores catalanes han ofert una gran imatge, amb talent, esforç i esperit competitiu, deixant clar que el futur del futbol sala català és prometedor.