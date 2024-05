Arriba el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Volei Tour al litoral català

La Federació Catalana de Voleibol i Vichy Catalan presenten un any més, i ja és el novè, el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja, el que demostra que la relació que va començar fa pràcticament una dècada, amb el pas dels anys, ha anat consolidant-se com una gran unió. Fruit d’aquest treball conjunt, el torneig més rellevant de la temporada estival continuarà recorrent les platges del litoral català amb el millor vòlei platja. Amb aquest acord, la FCVb dona el tret de sortida a un nou campionat, que començarà el pròxim 8 i 9 de juny a la platja de Cunit, amb la celebració d’una prova de categoria Open, on tothom que vulgui podrà participar en la competició, independentment del nivell del seu joc. Una setmana després, el 15 i 16 de juny, Vilanova i la Geltrú rebrà la primera prova màster del curs, les quals són exclusives per a les millors parelles del rànquing i gaudiran d’un desplegament major en l’organització de cada esdeveniment.

SET PROVES REPARTIDES PEL LITORAL CATALÀ

Al llarg del circuit, que consta de 7 proves, el millor vòlei platja de Catalunya passarà també per les platges de Tarragona, Cambrils, Hospitalet de l’Infant, Empuriabrava i Badalona, on tindrà lloc la gran final a finals d’agost, de la mateixa forma que ja ocorregués l’any passat.

UN NOU ESDEVENIMENT ARRIBA A LA PLATJA

La gran novetat d’aquest any serà la celebració d’un ‘King o Beach’, l’acte esportiu que representa una novetat en el vòlei platja internacional. Com el seu nom indica, l’objectiu serà proclamar-se rei o reina de la sorra, concretament de la de la platja de Cunit. A diferència del voleibol i el vòlei platja, aquest format té una duració de 15 minuts per cada període, pel que el temps també juga un factor important. Només els equips que aconsegueixen romandre a la pista puntuen, mentre la resta van entrant en un ordre determinat per aconseguir arribar al camp guanyador i sumar punts. Un sistema de joc igual de divertit pels jugadors que pels espectadors, on també estarà present la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per donar-li una major difusió al nostre esport. Aquest model de competició, però, no serà puntuable pel rànquing del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja, que un any més buscarà coronar als nous campions i campiones. Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, en categoria femenina, i Sergi Reñé i Óscar Jiménez, en categoria masculina, són els actuals defensors del títol, aconseguit fa pràcticament un any a Badalona.

Èxit rotund a la ‘II Festa del Vòlei Aleví’ celebrada a Igualada

El Pavelló de Les Comes d’Igualada acollia, per segon any consecutiu, la 2ª Festa del Vòlei Aleví, organitzada conjuntament entre la Federació Catalana de Voleibol i l’Igualada Vòlei Club. En aquesta segona edició de l’esdeveniment, els joves assistents han pogut gaudir en primera persona de les diferents rondes de partits disputats entre els 30 equips participants, a més de divertir-se amb l’aportació d’una pista de voleibol inflable per entretenir-se en les estones lliures.

El certamen ha començat a les 9 del matí, amb 5 grups de 6 equips, els quals s’han trobat repartits en cinc pistes diferents, amb partits que han tingut una durada de 12 minuts cadascun. Un cop finalitzada la primera fase, els participants han tingut temps de fer un petit descans abans de la disputa de la segona fase, reagrupada segons els nivells i resultats de la primera part de l’esdeveniment. Aquesta segona fase ha estat disputada en format triangular, de 12 minuts de duració per partit, perquè tant jugadors, com familiars i assistents, gaudissin del vòlei a les cinc pistes instal·lades al pavelló.

Un cop finalitzat l’esdeveniment, en què tots els partícips del mateix han sortit victoriosos, ha tingut lloc l’habitual entrega d’obsequis, dut a terme entre l’ens federatiu i el club local. Un a un, els equips participants han anat desfilant per la pista, aclamats per amics, familiars i simpatitzants de cada entitat, abans de rebre l’obsequi final i fer-se la tradicional fotografia d’equip i immediat pòster de família.