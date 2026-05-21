El Campionat de Catalunya Sènior de Lluites Olímpiques corona els campions 2026
La jornada va coronar com a nous campions de Catalunya Sènior en la modalitat lluita grecoromana Mohamed Wail, Ahmed Fouad Hussein, Larbi Brahimi i José Ferrándiz.
En la modalitat de lliure olímpica, els campions de Catalunya van ser Willian Espinosa, Mazen El Adak, Elhadj Alassane Laye, Fabricio Daniel Reyes, Larbi Brahimi i Samuel Branchereau.
En el rànquing per equips en la modalitat grecoromana, el Club Lluita Olímpica La Mina va finalitzar en primera posició. Mentre que a Lliure Olímpica, 69 Monos va ser primer.
Pel que fa a la classificació general, el Club Lluita Olímpica La Mina va coronar el podi.
