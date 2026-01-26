LLUITA
El Campionat de Catalunya de grappling mostra el seu creixement amb 300 esportistes inscrits
La Zona Esportiva de La Mina va acollir el passat cap de setmana del 17 i 18 de gener el Campionat de Catalunya de Grappling, organitzat per la Federació Catalana de Lluita i Disciplines Associades (FCLL i DD.AA). La xifra de lluitadores i lluitadors d’arreu de Catalunya va tornar a fixar un nou rècord de participants, amb més de 300 inscrits en categoria masculina i femenina. Tot un èxit que es valora positivament des de la Federació i que ratifica el creixement del grappling gràcies a la ferma aposta de promoció federativa.
Els millors esportistes catalans, Sènior, U20, U17 i U15, van participar en les modalitats de Grappling GI i Grappling No Gi masculí i femení, en una nova edició classificatòria per al Campionat Estatal del proper mes de febrer. Catalunya és una de les grans potències internacionals de grappling, amb campions internacionals en les darreres temporades.
En categoria Sènior, les campiones grappling Gi i NoGi van ser: Miriam Gómez (53kg), Ana María Arboleda (58kg), Anna Castells (71kg) i Yulia Pozniakova (90kg). Pel que fa en categoria masculina Gi: Freddy Mier (58kg), Anthony Churasi (62kg), Alejandro Villa (66kg), David Formiga (71kg), Iu Cortés (77kg), Marco Fachhin (84kg), Manel Murez (92kg) i Francisco Anguita (100kg) van ser els campions de Cataluna de la Classe A; i Rubén Rodríguez (62kg), Bernat Freixades (71kg), David Tenllado (77kg), Edgar Sellés (84kg) i Viacheslav Herasy Mchuk (92kg) de la classe B.
En la modalitat NoGi, els campions 2026 de la classe A van ser Freddy Mier (58kg), Anthony Churasi (62kg), Alejandro Villa (66kg), Beka Artilakva (71kg), Iu Cortés (77kg), Marco Fachhin (84kg), Óscar López (92kg) i Jorge Simoes (100kg); Jesús López (71kg), Alejandro García (77kg), Arnau Sánchez (84kg) i Viacheslav Herasy (92kg) van ser els campions en la classe B.
En la jornada de diumenge va ser el torn dels U20, U17 i U15, en què van ser campions i campiones de Catalunya Gi i No Gi: Maria Jiménez (48kg, U15), Naomi Romero (57kg, U15), Bianca Lima (80kg, U15), Marta Rodríguez (53kg, U20), Daniel González (53kg, U15), Gil Puti (66kg, U15), Dante Olloqui (100kg, U15), Jordi Planas (54kg, U17), Gabriel Guillo (58kg, U17), Eitan Adan (63kg, U17), Jesús Rodríguez (69kg, U17), César Dirul (76kg, U17), Lev Kryshtal (85kg, U17) i Simón Padilla (62kg, U20).
Finalment, també es van penjar la de medalla d’or com a campions de Catalunya Renato Davalos (77kg, U20), Amai García (71kg, U20), Mauro Soler (66kg, U20), Constantino Gaito (58kg, U20), Iván Kozlov (59kg, U15) i Elian Román (84kg, U20), en la modalitat NoGi, i Víctor Maza (77kg, U20), Víctor Cortés (71kg, U20), Giovanni Ruiz (58kg, U20) i Ferran Irigoyen (59kg, U15) en la modalitat Gi.
Pel que fa a la classificació per clubs, Barcelona Jiu Jitsu es va proclamar campió de Catalunya de la Classe A i CFC Team de Cerdanyola del Vallès en la Classe B, així com també va pujar al primer esglaó del pòdium en la classificació U20, U17 i U15, CFC Team.
El creixement en les inscripcions que hem tingut enguany al Campionat de Catalunya de Grappling 2026 és el gran èxit en què ens enorgulleix des de la Federació Catalana de Lluita i DDAA i, en nom de l’òrgan federatiu, el seu president, Juan Carlos Ramos, felicitem a tots els i les esportistes pels seus èxits assolits.
