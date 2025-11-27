Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Campionat de Catalunya de Fons Indoor reuneix 143 nedadors a Olot

El Campionat de Catalunya de Fons Indoor reuneix 143 nedadors a Olot / UFEC

SPORT.es

El Campionat de Catalunya de Fons Indoor s’ha disputat a Olot amb la participació de 143 nedadors de 31 clubs i amb proves en categories infantil, júnior 1, júnior 2 i absolut. La jornada ha deixat registres destacats, entre els quals sobresurt la doble millor marca catalana de 16 anys aconseguida per Grau Palazón (GEiEG) en els 3000 metres lliure.

El nedador gironí ha establert un nou registre de categoria amb 32:01.03, i també ha signat la millor marca catalana de 16 anys en el pas pels 2000 metres, amb un temps de 21:18.43.

