El Campionat de Catalunya d’MMA, una edició sense precedents
El Pavelló Olímpic Municipal La Mina ha acollit el Campionat de Catalunya d’MMA 2026, una edició rècord que va reunir més de 160 participants, un 22% més que l’any anterior. L’esdeveniment també va destacar per l’estrena de la categoria Júnior (18-19 anys) i per l’assistència de més de 500 espectadors a la graderia.
Durant la jornada es van coronar els nous campions i campiones de Catalunya. En la categoria A Masculí van ser Enzo Pereyra,Marco Castro, Adam Er Rabiai, Freddy Villena, Abraham Salas, Ouassim Adreuach, Adriano Camilo, Eric Naranjo, Jorge Simoe, Samuel Branchereau i Ibourahima Camara.
En categoria femenina MMA categoria A Femení, les campiones de Catalunya van ser Mireia García, Marta Rodríguez, Geraldine Damaris Pinto, Melania González i Nadia Gómez.
Al rànquing per equips, l’equip Union MMA va pujar al més alt del podi en acabar en primera posició (180 punts), seguit de 69 Monos (139 punts) i Jiu Jitsu Vic (130 punts) que es van emportar la medalla d´argent i bronze, respectivament.
