El Campionat de Catalunya d’MMA, una edició sense precedents / UFEC

El Pavelló Olímpic Municipal La Mina ha acollit el Campionat de Catalunya d’MMA 2026, una edició rècord que va reunir més de 160 participants, un 22% més que l’any anterior. L’esdeveniment també va destacar per l’estrena de la categoria Júnior (18-19 anys) i per l’assistència de més de 500 espectadors a la graderia.

Durant la jornada es van coronar els nous campions i campiones de Catalunya. En la categoria A Masculí van ser Enzo Pereyra,Marco Castro, Adam Er Rabiai, Freddy Villena, Abraham Salas, Ouassim Adreuach, Adriano Camilo, Eric Naranjo, Jorge Simoe, Samuel Branchereau i Ibourahima Camara.

En categoria femenina MMA categoria A Femení, les campiones de Catalunya van ser Mireia García, Marta Rodríguez, Geraldine Damaris Pinto, Melania González i Nadia Gómez.

Al rànquing per equips, l’equip Union MMA va pujar al més alt del podi en acabar en primera posició (180 punts), seguit de 69 Monos (139 punts) i Jiu Jitsu Vic (130 punts) que es van emportar la medalla d´argent i bronze, respectivament.

