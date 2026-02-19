ATLETISME
Un campionat absolut màgic amb alt nivell i rècords
El Campionat de Catalunya absolut ST a Sabadell no va decebre a ningú. Amb un cartell d’alts noms, la PC Catalunya es va vestir de gala per gaudir de noms que donaran a parlar aquest any i de cara al futur. Va ser un campionat on la gent més jove va picar a la porta perquè els tinguem presents de cara al futur. Cinc rècords dels campionats i un rècord de Catalunya sub 18.
Lluna Marsal, de només 16 anys, va aconseguir el bicampionat de Catalunya absolut, un dels més joves de la història sense cap mena de dubte, amb dos ors al 60 m i al 200 m. A la prova curta, a més, rècord de Catalunya sub 18 amb 7.47.
També vam viure diversos rècords dels Campionats. D’una banda, el de Sara Gallego, que sembla ja recuperada i disposada a tot aquest 2026. La barcelonina va aconseguir la victòria als 400 m amb marca de 53.73. Al triple salt, Ramon Adalia segueix aconseguint èxits. L’atleta del Cornellà Atlètic sumava el seu sisè títol PC amb marca de 16.33 m, seguit de Pau Vergés amb 15.24 m i d’Óscar Curto amb 14.71 m. També als salts horitzontals, nou èxit per una ebrenca. Andreea Florina Sabou aconseguia una gran marca a la llargada, 6.40 m.
Els altres dos rècords dels campionats arribarien a les curses de mig fons. D’una banda, Adam Maijó, als 1.500 m, aconseguia la victòria en una cursa ràpida i on el campió català de cros va demostrar estar en plena forma. El gran moment del mig fons del CA Igualada es va deixar palès amb la victòria d’Anna Torras amb millor marca dels campionats. 9:12:64 per Torras, una victòria incontestable.
