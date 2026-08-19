Las calles de Barcelona vuelven a latir al ritmo del running

Barcelona volverá a vivir el último tramo del año repleto de deporte con algunas de las pruebas populares más multitudinarias del calendario. Las inscripciones para las distintas carreras y eventos se irán abriendo progresivamente durante los próximos meses, dando el pistoletazo de salida a una temporada que cada año despierta una mayor expectación entre corredores y corredoras.

La primera gran cita será la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race, que ya ha abierto inscripciones para su edición del 20 de septiembre. La prueba volverá a ofrecer las modalidades de 10K, 2K y Cursa Familiar, consolidándose como uno de los actos deportivos más representativos de las fiestas de La Mercè. En la pasada edición reunió a más de 13.000 participantes, agotando los dorsales disponibles.

Semanas después llegará el turno del Challenge Barcelona Triatló, que también ha abierto ya inscripciones para los días 24 y 25 de octubre. La prueba recupera la Olympic Distance, mantiene la Middle Distance como gran reto del fin de semana y volverá a reunir a miles de deportistas en un programa que combina triatlón, Aquathlon y pruebas de aguas abiertas.

Otra carrera que ya ha abierto inscripciones es la Vueling Cursa Bombers Barcelona, después de una edición histórica en la que se agotaron sus 18.000 dorsales, la mejor cifra desde 2015, y la B100 Cursa dels Nassos, que volverá a despedir el año tras colgar el cartel de completo en 2025 con 13.500 participantes y corredores procedentes de más de 50 países.

La elevada demanda y el crecimiento sostenido de todas estas pruebas consolidan Barcelona como uno de los grandes destinos europeos del deporte popular, con un calendario que cada temporada atrae a miles de personas dispuestas a correr por algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Cada vez más mujeres toman la salida

El crecimiento de estas pruebas no solo se refleja en el número de dorsales agotados, sino también en una participación cada vez más diversa e igualitaria. Las carreras populares de Barcelona continúan incrementando la presencia femenina y consolidan una tendencia que sitúa a la ciudad entre los referentes del deporte popular inclusivo.

La Cursa de la Mercè Bimbo Global Race alcanzó en su última edición un 37% de participación femenina, el porcentaje más alto de su historia, mientras que la Vueling Cursa Bombers Barcelona elevó esta cifra hasta un 41%, estableciendo un nuevo récord absoluto y confirmando el crecimiento constante del running femenino.

Este compromiso con una práctica deportiva abierta a todos también está presente en el Challenge Barcelona Triatló, cuya programación ofrece modalidades adaptadas a diferentes edades, niveles y objetivos deportivos, desde quienes afrontan su primer reto hasta triatletas experimentados. La recuperación de la Olympic Distance responde precisamente a la voluntad de ampliar la oferta y seguir acercando el triatlón a un público cada vez más amplio.

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Challenge Barcelona Triatló, los días 24 y 25 de octubre / carlos baglietto

Con pruebas que combinan competición, participación popular, solidaridad y un marcado carácter internacional, Barcelona afronta un nuevo ciclo de eventos en el que el deporte volverá a ser protagonista. Las inscripciones ya han comenzado y, como demuestran las últimas ediciones, todo apunta a que los dorsales volverán a agotarse mucho antes de que llegue el día de la carrera.