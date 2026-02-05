FEEC
El calendari de caminades de Catalunya 2026, a punt
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), amb el suport de la Secretaria General de l’Esport, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ha editat i publicat el calendari de caminades de Catalunya per al 2026. El desplegable conté la relació de les activitats organitzades arreu del país per les entitats i clubs excursionistes de la FEEC amb les dades que les mateixes organitzacions faciliten.
El calendari Caminades de Catalunya 2026 aplega propostes classificades en senderisme, sortida, marxa d’orientació, sortida nocturna, marxa nòrdica, sortida amb raquetes de neu, caminada popular (fins a 45 km), caminada de resistència (més de 45 km) i cursa popular.
Totes elles estan marcades amb un color diferent i són fàcilment identificables i, de cada caminada, se n’indica la data, el nom, la distància, l’entitat i l’adreça electrònica de contacte. A més, aquelles passejades que transcorren pels parcs i espais naturals protegits que formen la Xarxa de Parcs Naturals estan indicades amb el logotip de la Diputació de Barcelona.
Al web dela FEEC poden trobar-se informació i consells per a la pràctica de l’activitat física regular.
