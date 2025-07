Bulgària guanya el 31è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Bàsquet en cadira de rodes

En la primera jornada Bulgària va demostrar ja la seva superioritat guanyant els tres partits disputats. Per la seva part, Catalunya va anar de menys a més i va guanyar a Portugal (52 a 51) i a Irlanda (58 a 44) classificant-se per la gran final de la competició. Ja en la final, Catalunya va jugar a un gran nivell durant la segona part, arribant a la fase final del partit amb opcions de victòria, però va imposar-se Bulgària per 75 a 71.