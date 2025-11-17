Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
BÀDMINTON

Dos bronzes catalans a l’Internacional d’Espanya Sub17

251118 SP not3 badminton foto (1)

251118 SP not3 badminton foto (1) / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

L’Internacional d’Espanya sub15 i sub17, disputat a Eivissa, ha deixat dos bronzes per a l’expedició catalana. Núria Serra ha estat la gran protagonista, assolint el tercer lloc en dobles femení —formant parella amb Belén Soto— i en dobles mixtes al costat de Nil Leiva. Tots dos esportistes, juntament amb Magno Salas i el tècnic Pau Puig, van competir sota la convocatòria de la Selecció Nacional sub17.

En dobles femení, Serra i Soto van caure a semifinals en un duel molt igualat contra la parella d'Emirats Àrabs, per 18-21, 23-21 i 18-21. En dobles mixtes, Serra i Leiva també van quedar-se a un pas de la final després de perdre per 21-18, 18-21 i 19-21 davant la dupla hispanofrancesa formada per Maia Freire i KeenanBriere.

