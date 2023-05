La selecció catalana femenina ha assolit la medalla de bronze al Campionat estatal de seleccions autonòmiques celebrat a Jaca (Osca)

Les noies entrenades per Gemma Ortiz han guanyat Madrid per 0-1, amb un solitari gol anotat per Núria López, a la final de consolació.