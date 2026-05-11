UFEC
La bonificació de la Seguretat Social impulsada per la UFEC genera un estalvi de 20 milions d’euros a clubs i federacions.
La bonificació del 100 % de la quota empresarial de contingències comunes de la Seguretat Social per a entrenadors i monitors d’entitats esportives sense ànim de lucre, ha generat un estalvi de prop de 20 milions d’euros al conjunt de federacions i clubs catalans.
Així ho conclou un informe elaborat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), impulsora de la mesura, en vigor des de fa més d’un any amb la Llei estatal 7/2024. Segons l’estudi, la reducció dels costos laborals ha tingut un impacte directe en l’ocupació: els clubs i federacions han ampliat jornades de tècnics que ja formaven part de les plantilles i han creat nous llocs de treball, fet que ha comportat un creixement de l’ocupació del 30 % durant el primer any d’aplicació.
HA SUPOSAT UN INCREMENT DEL 30% DE L’OCUPACIÓ
Més enllà de les dades econòmiques, l’informe destaca canvis estructurals al sector. La mesura ha afavorit la professionalització dels clubs, ha contribuït a reduir la precarietat laboral i ha reforçat la seguretat jurídica de les entitats esportives.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha subratllat que la iniciativa evidencia “el retorn econòmic i social d’invertir en l’esport” i ha remarcat que els clubs han pogut “alliberar recursos i millorar la seva gestió”, gràcies a aquesta mesura. Esteva ha destacat també que el resultat és fruit d’un model de representació fort i cohesionat: “la UFEC actua per representar els interessos de les federacions i clubs, i incidir en les polítiques públiques per transformar el model esportiu català”.
MARGE MILLORA
Tot i el balanç positiu, l’informe també identifica diversos obstacles que en limiten l’efectivitat plena. Entre els principals, es destaca l’aplicació de criteris laborals pensats per al mercat ordinari a un sector amb una activitat estacional i discontínua, com és l’esport. Les restriccions vinculades a la durada dels contractes, a les reincorporacions o a la mobilitat dels tècnics entre clubs provoquen que algunes entitats perdin el dret a la bonificació malgrat complir amb l’esperit de la norma, fet que penalitza especialment els clubs de base.
A més, es detecten dificultats administratives i interpretatives, com problemes en la qualificació fiscal d’algunes entitats o en la definició del concepte d’entrenador professional. Aquestes incidències poden derivar en denegacions automàtiques i obliguen els clubs a iniciar processos de reclamació, fet que incrementa la càrrega burocràtica en un sector amb recursos limitats.
La UFEC calcula que, si es resolguessin aquestes disfuncions, l’impacte de la bonificació podria augmentar entre un 30 % i un 40 % addicional. “El balanç del primer any és clarament positiu, però cal ajustar el marc normatiu perquè no freni el potencial del sector”, s’apunta des de l’entitat.
Amb aquest informe, la UFEC reivindica la necessitat de continuar treballant amb les administracions per consolidar un model esportiu més professional, sostenible i amb capacitat de generar ocupació i retorn social.
