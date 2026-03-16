Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuardiolaSanción ChelseaBarcelona - SevillaFermínVida privada LaportaLeo MessiElecciones BarçaResultados Elecciones Barça 2026Rueda de prensa GuardiolaTer StegenCanceloXavi EspartCuándo juega AlcarazManchester City - Real Madrid horarioManchester City - Real Madrid alineaciones probablesCarvajalPichichi LaLigaPróximo partido BarçaOscars 2026Clasificación París-NizaClasificación Tirreno-AdriáticoAraujoSeguridad Social jubilaciónJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

Bona jornada pel tennis taula femení a la Superdivisió

Bona jornada pel tennis taula femení a la Superdivisió

Bona jornada pel tennis taula femení a la Superdivisió / UFEC

UFEC

Els equips catalans a la Superdivisió femenina han estat invictes a la jornada número 16 de la lliga. El Girbau Vic TT tenia el seu partit ajornat per compromisos internacionals contra el Jerez, però els altres equips catalans van sumar resultats molt positius.

Victòria important del Tramuntana Figueres davant el Tabor per 0-4 que el continua fent somiar per salvar la categoria, mentre que el MIRÓ Ganxets Costa Daurada treia un empat valuós a la pista del Museo la Almendra Francisco Morales que el permet continuar tenint els mateixos punts que les terceres classificades, que són les andaluses. Pel que fa a la jornada a la Superdivisió masculina no podríem dir que va ser tan positiva, ja que només el CTT Olot va poder treure un punt de la seva visita a Irún.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: La Seguridad Social adelanta la jubilación 10 años y sin coeficientes reductores para los trabajadores que cumplan con la cotización
  2. La Posesión especial 15M, para seguir en directo las elecciones del Barça
  3. Kilian Jornet, a los 38 años, se sincera: 'Hubo meses en los que no pagaba el alquiler para correr
  4. La victoria del Madrid y las derrotas de Barça, Valencia y Baskonia dejan así la clasificación de la Euroliga
  5. Míchel, sobre Ter Stegen: 'No sabemos cómo está de su recuperación. Es un jugador que está lesionado y fuera de nuestro radar
  6. Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras sobre Hansi Flick: '¿Cómo te atreves a decir esto?
  7. Paco Jémez, sobre Adama Traoré: 'Es un físico que no es de fútbol. Sería más de un jugador de NFL, parece un culturista en versión reducida
  8. La propuesta de Font para el Barça de basket: 'Queremos que el líder sea Jordi Bertomeu

Andreu Clopés i Iván Granero, campions de Catalunya de Frontennis amb Pilota Lenta de Veterans 2026

Andreu Clopés i Iván Granero, campions de Catalunya de Frontennis amb Pilota Lenta de Veterans 2026

Carlos Sainz inicia una nueva etapa en el Rally de Portugal

Carlos Sainz inicia una nueva etapa en el Rally de Portugal

Bona jornada pel tennis taula femení a la Superdivisió

Bona jornada pel tennis taula femení a la Superdivisió

Celebrat el campionat de Catalunya Individual Absolut, Dobles Mixt i Sènior +40

Celebrat el campionat de Catalunya Individual Absolut, Dobles Mixt i Sènior +40

Predictor Opta - FC Barcelona vs. Newcastle

La UEFA da a conocer los precios de las entradas para la final de la UEFA Champions League

La UEFA da a conocer los precios de las entradas para la final de la UEFA Champions League

Jim Courier, exnúmero uno del tenis, sobre la derrota de Alcaraz: "No pensé que lo haría así"

Jim Courier, exnúmero uno del tenis, sobre la derrota de Alcaraz: "No pensé que lo haría así"

La Fórmula 1 aplaza los cambios en el reglamento: "Las carreras son mejores ahora", defiende Hamilton

La Fórmula 1 aplaza los cambios en el reglamento: "Las carreras son mejores ahora", defiende Hamilton