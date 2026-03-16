Bona jornada pel tennis taula femení a la Superdivisió

Els equips catalans a la Superdivisió femenina han estat invictes a la jornada número 16 de la lliga. El Girbau Vic TT tenia el seu partit ajornat per compromisos internacionals contra el Jerez, però els altres equips catalans van sumar resultats molt positius.

Victòria important del Tramuntana Figueres davant el Tabor per 0-4 que el continua fent somiar per salvar la categoria, mentre que el MIRÓ Ganxets Costa Daurada treia un empat valuós a la pista del Museo la Almendra Francisco Morales que el permet continuar tenint els mateixos punts que les terceres classificades, que són les andaluses. Pel que fa a la jornada a la Superdivisió masculina no podríem dir que va ser tan positiva, ja que només el CTT Olot va poder treure un punt de la seva visita a Irún.