Boira, pluja i un top 5 a la general per acomiadar la Copa del Món

Una Gorbeia Suzien marcada per la boira, la pluja i el clàssic clima basc ha servit per tancar la Copa del Món de Curses per Muntanya. En categoria masculina, el romanès establert a l’Urgell, Raul Butaci (CE Pedala Cat Balaguer), ha aconseguit l’únic top5 català a la general després d’acabar quinzè a més de 25 minuts de l’andalús Nico Medina (3:08:26), que va ser el guanyador i dominador a Gorbeia, i es va convertir en campió de la Copa del Món.

En categoria femenina Núria Hospital (CC dels Ibers Trail Running), una de les que tampoc ha fallat aquesta campanya, va entrar onzena a la línia de meta a 22:36 de la guanyadora, la catalana del nord, Noémi Vachon (3:49:37). Vachon, que ha passat bona part de la temporada a Colombia, no n’ha tingut prou amb aquesta victòria per a superar a la canadenca Lindsay Webster, que s’ha emportat la general de la Copa del Món.

Núria Hospital ha tancat una bona temporada amb una més que destacada quinzena posició a la general de la Copa del Món, on ha estat la millor catalana, superant Georgina Gabarró (GE Oliana), que ha acabat la campanya en dissetena posició després que unes molèsties físiques l’obliguessin a abandonar a Gorbeia. Cal destacar també la bona cursa d’Anna Fernàndez (GE Oliana), que va entrar quinzena a 29:38 de Vachon i que s’ha consolidat com una esportista a tenir en compte per a les pròximes temporades.

Aquesta cursa ha tancat la temporada internacional de la selecció catalana de Curses per Muntanya, que ja començarà a preparar la pròxima campanya. Molts d’aquests esportistes, però, es trobaran a l’última cursa de la Copa Catalana de Curses per Muntanya el pròxim 23 d’octubre a la Trepitja Garrotxa (CE Olot) o al que serà campionat de Catalunya de Curses Verticals i última prova de la Copa de Verticals, el 16 d’octubre, a la Vertikalm (GECA).