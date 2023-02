Boí Taüll acull el primer Campionat de Catalunya de Vòlei Neu

El Vòlei Neu té calendari de competició oficial a nivell europeu i la FIVB el vol expandir a cada continent aquest curs

El primer Campionat de Catalunya d’aquesta innovadora competició tindrà lloc a Boí Taüll l'11 de març.

La Federació Catalana de Voleibol segueix innovant i estrena una nova modalitat de joc, el Campionat de Catalunya de Vòlei Neu. Aquesta competició tindrà lloc el proper 11 de març a l’estació d’esquí de Boí Taüll Resort, situada a 2.020 metres d’altitud en el marc de la Vall de Boí.

El campionat, el primer que es celebrarà a Catalunya, comptarà amb un total de 16 equips (8 masculins i 8 femenins), de quatre jugadors cadascun. Per tal de promocionar la participació en aquesta disciplina tan nova, la Federació Catalana de Voleibol ha subvencionat la pernoctació als jugadors que hi competeixin amb l’objectiu d’afavorir l’afluència d’esportistes.

El creixent interés que està experimentant aquesta disciplina esportiva els darrers anys s’ha materialitzat amb un calendari de competició oficial a nivell europeu, organitzat per la Confederació Europea de Voleibol (CEV) i on participen les principals seleccions del continent. A més, durant la celebració dels Jocs d’Hivern de Pyeongchang 2018 (Corea del Sud) i de Beijing 2022 (Xina), es varen celebrar demostracions de Vòlei Neu per tal de poder establir-lo en el programa oficial dels Jocs Olímpics d’Hivern en un futur pròxim. En aquest sentit, la Federació Internacional de Voleibol (FIVB) ha realitzat un pla a futur per tal d’expandir el circuit mundial arreu del món, concretament a tots els continents del món.

Les primeres competicions conegudes en la disciplina nevada van realitzar-se a la dècada de 1990 a Àustria i Suïssa, si bé no va ser fins al 2008 quan no va començar a popularitzar-se com a prova esportiva a Wagrain (Àustria). El 2015 la CEV va incorporar el Vòlei Neu al seu calendari oficial.

Una competició que s’ha fet esperar (Títol de l’apunt històric)

El primer torneig de Vòlei Neu a Catalunya, a punt de fer-se realitat el 2020, va haver de ser ajornat de forma indefinida dos dies abans de la seva celebració a causa de la pandèmia del Coronavirus, just quan es va decretar l’estat d’alarma. El torneig, que era el Campionat d’Espanya, també s’havia de celebrar a Boí Taüll, i comptava amb pràcticament una vintena d’equips participants. Fa tres anys, participants de fins a set comunitats autònomes diferents (Galícia, Catalunya, Cantàbria, Madrid, Aragó, Balears i Murcia) van presentar-se com a candidats per ser els campions de la primera prova oficial i puntuable de Vòlei Neu celebrada a Espanya.