BASQUETBOL
Blanes es prepara per acollir la 5a edició de l'Open Day
Es celebrará el proper 6 i 7 de setembre a la Ciutat Esportiva de Blanes
La cinquena edició de l'Open Day es celebrarà aquest pròxim cap de setmana del 6 i 7 de setembre a la Ciutat Esportiva de Blanes, que repetirà com a seu d'un esdeveniment que es va estrenar amb èxit al 2019, i que ha gaudit d'una bona acollida en totes les edicions celebrades
Aquesta singular i multitudinària activitat organitzada per la Federació Catalana de Basquetbol suposarà, un any més, el tret de sortida, tant en clau femenina com masculina, del Campionat del Catalunya Júnior i Cadet Preferent i, enguany, i per segon curs consectutiu, també consolida l'inici del Campionat de Catalunya Infantil Preferent.
