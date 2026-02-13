La Bisbal de l'Empordà, capital del Tennis Català 2026
La Federació Catalana de Tennis ha designat La Bisbal d’Empordà com a Capital del Tennis Català 2026, prenent el relleu de la ciutat de Vic, que va exercir aquesta distinció durant l’any 2025. Aquesta designació respon al reconeixement del compromís sostingut de La Bisbal d’Empordà amb la promoció de l’esport, i molt especialment del tennis, així com a la tasca desenvolupada de manera coordinada pel Club Esportiu CT La Bisbal i l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà en l’impuls de la pràctica esportiva, la formació de base i la difusió dels valors inherents al nostre esport com a eina educativa i de cohesió social. En el marc d’aquesta capitalitat, al llarg de tot l’any 2026 La Bisbal d’Empordà acollirà un programa anual d’activitats esportives, formatives, socials i institucionals, promogudes conjuntament per la Federació Catalana de Tennis, l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà i el Club Esportiu CT La Bisbal.
Aquest programa inclourà accions de promoció del tennis en l’àmbit escolar, activitats populars adreçades a la ciutadania, competicions oficials integrades en el calendari federatiu, iniciatives de tennis inclusiu, activitats formatives per a tècnics i àrbitres, així com diversos actes institucionals. En aquest context, destaca especialment la celebració del Catalonia Open Solgironès WTA 125, esdeveniment de referència del tennis professional femení a Catalunya i amb projecció internacional, així com la Diada del Tennis Gironí.
La iniciativa de la Capital del Tennis Català, impulsada per la Federació Catalana de Tennis, té com a finalitat reforçar la presència i la implantació del tennis arreu del territori català, fomentar la pràctica esportiva en totes les franges d’edat i consolidar el tennis com un instrument de formació, integració i desenvolupament social. Amb aquesta designació, La Bisbal d’Empordà esdevindrà durant tot l’any 2026 el centre neuràlgic del tennis català, assumint un paper destacat en la pro
