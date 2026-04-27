Berta Colomer i Toni Ponce guanyadors de la Lliga Catalana de natació adaptada

UFEC

Aquest diumenge 26 d’abril s’ha disputat la tercera i darrera jornada de la Lliga Catalana de Natació adaptació a les instal·lacions del Club Natació Barcelona amb victòries finals per Berta Colomer i Toni Ponce.

Emma Feliu ha guanyat aquesta tercera i darrera jornada de la competició amb una puntuació de 861 punts, per davant de Berta Colomer (654) i Bruna Roca amb 615 punts. Amb aquests resultats, la nedadora del CN Olot, Berta Colomer s’ha proclamat guanyadora de la Lliga Catalana. En categoria masculina, gran domini de Toni Ponce, guanyador de la tercera jornada i també guanyador final de la competició. El CN Mataró ha guanyat en les categories de Club amb major participació i Club amb millor nivell mitjà.

