ESPORT CATALÀ
Berta Colomer i Toni Ponce guanyadors de la Lliga Catalana de natació adaptada
UFEC
Aquest diumenge 26 d’abril s’ha disputat la tercera i darrera jornada de la Lliga Catalana de Natació adaptació a les instal·lacions del Club Natació Barcelona amb victòries finals per Berta Colomer i Toni Ponce.
Emma Feliu ha guanyat aquesta tercera i darrera jornada de la competició amb una puntuació de 861 punts, per davant de Berta Colomer (654) i Bruna Roca amb 615 punts. Amb aquests resultats, la nedadora del CN Olot, Berta Colomer s’ha proclamat guanyadora de la Lliga Catalana. En categoria masculina, gran domini de Toni Ponce, guanyador de la tercera jornada i també guanyador final de la competició. El CN Mataró ha guanyat en les categories de Club amb major participació i Club amb millor nivell mitjà.
- Terry, leyenda del Chelsea, se teme lo peor: 'Probablemente tengamos que vender a nuestras estrellas. Siento mucha rabia
- El Barça, dispuesto a vender... con condiciones
- Extraña demanda del Madrid contra LaLiga por el protocolo contra la discriminación, acoso y violencia en el fútbol
- Dos estrellas, en peligro: Luis Enrique prepara 100 'kilos' por Diomandé
- El Atlético confirma la lesión muscular de Pablo Barrios
- Jan Virgili sigue mejorando su currículum
- Preocupa Julián Álvarez: la estrella del Atlético, entre algodones
- Araujo no se plantea salir del Barcelona