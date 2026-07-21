Berni Álvarez, en la presentación de la VI Setmana Catalana de l'Esport: "Si un deportista recibe un buen trato, acaba siendo un buen embajador del deporte catalán"

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y el Departament d'Esports han presentado este martes la sexta edición de la Setmana Catalana de l'Esport, una cita que volverá a reunir a las selecciones catalanas en una serie de eventos destinados a dar visibilidad al deporte catalán.

Durante la presentación de la nueva edición, la secretaria general de la UFEC, Isabel Pérez, ha explicado las principales novedades de esta cita, con las que se pretende avanzar en la consolidación de la identidad del proyecto. Según ha señalado, las novedades son "pocas, pero consistentes". Pérez ha explicado que el objetivo es profundizar en un modelo que agrupe bajo un mismo paraguas las principales competiciones de las federaciones catalanas.

La principal novedad es la creación de una nueva plataforma digital que permitirá consultar toda la programación de la semana, los horarios y los códigos de acceso, además de gestionar las entradas a través de Tiquet In. "Faltaba un punto de encuentro único que ofreciera una visión conjunta de todas las modalidades deportivas", ha señalado Pérez.

Presentación de la VI Setmana Catalana de l'Esport 2026 / Gorka Urresola

La otra gran incorporación es la camiseta oficial de la Setmana Catalana de l'Esport, creada con la voluntad de reforzar el sentimiento de cohesión entre las distintas disciplinas. Tras una votación entre dos diseños, el elegido ha sido el que incorpora la senyera, ya que, según la secretaria general, "todo el mundo se sentía muy representado". Paralelamente, también se ha presentado la camiseta del voluntariado, elaborada por Casa Carlota, un proyecto inclusivo que, según la organización, representa los valores del deporte catalán.

La sexta edición reunirá a más de 4.000 deportistas, aproximadamente la mitad de ellos catalanes y el resto procedentes de otros países, y contará con la participación de 35 federaciones deportivas. Entre las competiciones más destacadas se encuentra la GoldenCat, que celebrará su próxima edición del 17 al 20 de septiembre en Cerdanyola, con la participación de selecciones como Francia, Alemania, Angola, Portugal y Catalunya, entre otras.

El presidente de la Federació Catalana de Patinatge y vicepresidente de la UFEC, Benjamí Pons, ha reivindicado la importancia de este acontecimiento. "Apostamos por la Setmana Catalana intentando organizar el mejor evento posible", ha afirmado. La presentación también ha contado con el testimonio de varios deportistas. La ciclista Marina Fernández, que competirá este año en categoría élite, ha reconocido que afronta la cita "con muchos nervios", pero también con ilusión por poder competir "con sus referentes".

Por su parte, el jugador de ajedrez Daniel Alsina ha destacado el papel del Open Internacional de Sants, integrado desde hace seis años en la Setmana Catalana, como un torneo que aporta "proyección internacional, prestigio y visibilidad" al ajedrez catalán. Durante el acto, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha defendido que la Setmana Catalana es "una gran herramienta para recuperar el protagonismo del deporte catalán".

Berni Álvarez, en la sede de la UFEC / Gorka Urresola

El conseller ha insistido en que esta proyección también exige mejorar las instalaciones deportivas y las condiciones de los deportistas. "Cuando un deportista recibe un buen trato, acaba convirtiéndose en un buen embajador del deporte catalán", ha afirmado. En la misma línea, el presidente de la UFEC, Gerard Esteva, ha calificado de "orgullo absoluto" la consolidación del proyecto cinco años después de su recuperación.

Según Esteva, la iniciativa permite empoderar a las federaciones y a los deportistas, además de organizar competiciones internacionales y establecer vínculos con otras federaciones de todo el mundo. Asimismo, ha querido destacar la colaboración con la Generalitat, asegurando que "no sería posible sin la Administración", y ha animado a los catalanes a participar en esta edición comprando la camiseta oficial o utilizando la nueva plataforma digital. "Catalunya cuenta con 21 disciplinas reconocidas internacionalmente y nuestra función es darlas a conocer. Será un éxito absoluto", ha concluido.