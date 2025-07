Benjamí Pons guanya les eleccions 2025 de la Federació Catalana de Patinatge amb 113 vots

Benjamí Pons ha estat reelegit com a president de la Federació Catalana de Patinatge amb la candidatura “Seguim impulsant el patinatge català” després de superar a Fede Insenser, en les votacions celebrades a les quatre seus de la Federació. La candidatura encapçalada per Benjamí Pons ha obtingut 113 vots, mentre que la liderada per Federic Insenser ha sumat 105 vots, i hi ha hagut 1 vot en blanc.