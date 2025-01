Bea Ortiz, escollida millor jugadora del món de waterpolo segons World Aquatics

Bea Ortiz, jugadora de l’Astralpool CN Sabadell i natural de Rubí, ha estat reconeguda com la millor jugadora del món de waterpolo per World Aquatics, un guardó que corona un any excepcional en la seva carrera esportiva. Aquest reconeixement arriba després d’un 2024 brillant, en què Ortiz va liderar la selecció espanyola fins a l’or olímpic amb actuacions decisives, incloent-hi gols determinants en la final contra Austràlia.

A nivell de clubs, Ortiz també ha estat una peça fonamental en l’èxit de l’Astralpool CN Sabadell, que va aconseguir alçar-se amb el màxim títol continental. El seu lideratge i rendiment imparable tant a l’àmbit nacional com internacional la consoliden com una de les grans figures del waterpolo mundial.

Amb 29 anys, Bea Ortiz presenta un palmarès impressionant que avala la seva trajectòria d’èxit. Entre els seus èxits més destacats es troben múltiples títols continentals amb el seu club, a més de l’or olímpic, la plata europea i el bronze mundial obtinguts amb la selecció espanyola. La seva excel·lència també ha estat reconeguda amb premis individuals, com l’MVP del Campionat d’Europa i el prestigiós guardó Total Water Polo Player.

Aquest premi atorgat per World Aquatics no només celebra els èxits d’una temporada per al record, sinó que també consolida Bea Ortiz com una de les grans referents del waterpolo internacional, inspirant futures generacions en aquest esport.