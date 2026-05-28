Barcelona se prepara para una gran celebración ciudadana con la llegada del TOUR DE FRANCIA 2026

La ciudad impulsará más de 60 actividades culturales, deportivas, gastronómicas y comerciales en los diez distritos para convertir el Grand Départ en una fiesta abierta a toda la ciudadanía Barcelona ya pedalea hacia uno de los eventos más importantes de 2026. La salida oficial del Tour de France desde la capital catalana no solo situará a la ciudad en el foco internacional del ciclismo, sino que también transformará sus calles en el escenario de una gran celebración popular pensada para vivir el deporte desde una perspectiva cultural y de ciudad. Del 26 de junio al 5 de julio, el Ayuntamiento desplegará la Festa del Tour, una programación extraordinaria que llevará más de 60 propuestas a todos los barrios con el objetivo de que el impacto del Tour vaya mucho más allá de la competición y se convierta en una experiencia compartida entre vecinos, vecinas, visitantes, comercios y entidades.

LA MÚSICA TOMARÁ LAS PLAZAS DE BARCELONA

La programación cultural tendrá un papel protagonista durante los días previos a la competición. La plaza de la Catedral y la plaza Margarida Xirgu se convertirán en los dos grandes escenarios de la fiesta, acogiendo conciertos, espectáculos familiares y propuestas de cultura popular. Por estos espacios pasarán artistas como Doctor Prats, Suu, Sidonie, 31 FAM, Ladilla Rusa y Joan Garriga, además de espectáculos de danza, circo y teatro de calle. A esta programación se sumará Le Tour on Tour, una carroza-espectáculo itinerante que recorrerá los diez distritos con música y actuaciones inspiradas en el universo ciclista, así como Barcelona en ruta, una propuesta cultural descentralizada que llevará intervenciones artísticas a plazas, mercados y calles comerciales.

Noticias relacionadas

EL COMERCIO LOCAL Y LA GASTRONOMÍA TAMBIÉN SE SUMAN A LA FIESTA

La celebración también tendrá un fuerte componente económico y de barrio. Coincidiendo con la designación de Barcelona como capital europea del comercio local en 2026, 14 ejes comerciales, 40 mercados municipales, seis centros comerciales y más de 2.500 establecimientos decorarán sus espacios y organizarán actividades especiales para sumarse al ambiente festivo. Talleres, promociones, actividades infantiles, exhibiciones y propuestas gastronómicas formarán parte de una programación que busca implicar al comercio de proximidad y reforzar la vida en los barrios durante los días previos al Tour. En el apartado gastronómico, uno de los grandes protagonistas será el Pa del Tour, una iniciativa impulsada junto al Gremi de Flequers de Barcelona. Creado por el panadero Enric Badia, este producto fusiona tradición catalana y francesa y está inspirado visualmente en una rueda de bicicleta. La gran celebración culminará con los momentos más esperados del calendario deportivo: el 4 de julio Barcelona acogerá la contrarreloj por equipos por sus calles y, al día siguiente, la segunda etapa del Tour finalizará en Montjuïc. Con esta programación, Barcelona convertirá uno de los mayores eventos deportivos del mundo en una celebración colectiva que llevará el espíritu del Tour a cada rincón de la ciudad.