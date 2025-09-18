Esport Català
Barcelona viurà aquest dissabte la gran nit de la V Setmana Catalana de l’Esport amb el seu Acte Central
La vetllada es presenta com un punt de trobada institucional, social i esportiu que posarà en valor la força i la diversitat de l’esport català
UFEC
La V Setmana Catalana de l’Esport viurà aquest dissabte 20 de setembre a les 20.30 h un dels seus moments més especials amb la celebració de l’Acte Central al Club Patí Vela Barcelona. La vetllada es presenta com un punt de trobada institucional, social i esportiu que posarà en valor la força i la diversitat de l’esport català.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, i el conseller d’Esports, Berni Álvarez, seran els encarregats de lliurar els Premis de la Setmana Catalana de l’Esport 2025, uns guardons que reconeixen figures i entitats que han destacat en quatre àmbits estratègics: la promoció del català en l’esport, la internacionalització, la projecció exterior i la visibilitat de l’esport femení.
L’Acte Central combinarà el sopar a la fresca amb l’actuació musical en directe del grup Spotiflight, convertint la nit en una autèntica festa de celebració i reconeixement. Es preveu l’assistència de representants institucionals, dirigents esportius i protagonistes del teixit federatiu català, en una trobada que vol reforçar la unitat i la projecció internacional de l’esport del país.
