VELA
Barcelona serà la capital de la vela inclusiva internacional amb 185 regatistes de 16 nacionalitats
La KAKAPO Hansa Class European Championships es celebrarà de l’11 al 19 de setembre al Barcelona International Sailing Center, en la tercera edició d’una competició que ha assolit enguany dimensió europea i ha triplicat el número de participants.
Barcelona es convertirà del 11 al 19 de setembre en un dels grans punts de trobada de la vela inclusiva internacional, coincidint també amb el Campionat d’Espanya d’aquesta classe. La competició reunirà 185 regatistes de 16 nacionalitats al Barcelona International Sailing Center (BISC), consolidant així la ciutat com un dels escenaris de referència per a aquesta classe.
En només tres edicions, la Kakapo ha fet un salt de dimensió i acollirà enguany per primera vegada un Campionat d’Europa de la classe Hansa. Durant nou dies, regatistes d’arreu del món competiran en les classes Hansa 303 Single, Hansa 303 Double, Hansa 2.3, Liberty i Liberty Servo, en una cita que combinarà competició d’alt nivell, estratègia i rivalitat esportiva.
La Federació Catalana de Vela ha estat una peça clau en el creixement de la KAKAPO i, un any més, organitza el Campionat juntament amb el Real Club Nàutic de Barcelona i el Real Club Marítim de Barcelona, per delegació de la Real Federación Española de Vela. La competició compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Esportcat, la Fundació Barcelona Capital Nàutica, la UFEC i Mi Fundación Alex.
Mi Fundación Alex és una de les entitats impulsores de la Kakapo des dels seus inicis. La fundació treballa per impulsar projectes d'esport inclusiu que afavoreixin la salut i el benestar físic i emocional de les persones amb altres capacitats i la seva implicació reforça el compromís de l'esdeveniment amb la inclusió i contribueix a consolidar Barcelona com un espai de referència per al desenvolupament de la vela inclusiva i la competició d'alt nivell.
El 2024, la Kakapo Open Race, emmarcat dins el projecte 'Vela per a tothom', va rebre el reconeixement de projecte llegat de la 37a Copa Amèrica, la màxima competició de vela del món. Aquesta distinció va reforçar la credibilitat a un projecte que no ha deixat de créixer des de llavors. Aquesta fi ta va ser possible, en bona part, gràcies a la implicació i dedicació de Gabriel Masfurroll, president i fundador de Mi Fundación Alex i fi gura clau en la promoció de la vela adaptada a Barcelona, traspassat el desembre de 2025. La KAKAPO 2026 és la primera edició que se celebra sense ell, i vol ser també un reconeixement al llegat que deixa en el projecte.
El suport de la Fundació Barcelona Capital Nàutica reforça la projecció de la KAKAPO com una gran cita internacional de la vela a Barcelona. La seva implicació contribueix a consolidar la ciutat com a escenari de referència per als grans esdeveniments nàutics i a impulsar una vela més accessible, diversa i oberta a tothom.
Nou dies de competició
El programa començarà els dies 11 i 12 de setembre amb els clinics per a regatistes i tècnics, així com les inspeccions i mesuraments de les embarcacions. El 13 de setembre tindran lloc la Practice Race i la cerimònia d’inauguració.
Les Qualifying Series es disputaran del 14 al 17 de setembre, mentre que els dies 18 i 19 arribaran les Final Series. El Campionat es tancarà el 19 de setembre a les 17.30 h amb el lliurament de premis.
El BISC, un centre preparat per a la competició inclusiva
El Barcelona International Sailing Center (BISC) serà durant tota la setmana el centre neuràlgic del Campionat. El centre disposa d’unes instal·lacions preparades per facilitar la pràctica de la vela a esportistes amb diferents necessitats d’accessibilitat, amb espais adaptats, rampes, grues per facilitar l’accés a les embarcacions i infraestructura específi ca per als regatistes i equips.
L’arribada de l’Europeu a Barcelona, només tres anys després del naixement de la KAKAPO, posa de manifest el creixement de la competició. El que va començar com una iniciativa per impulsar la vela inclusiva ha evolucionat fi ns a convertir-se en una cita europea amb 185 regatistes i 16 nacionalitats, mantenint l’aposta per una vela cada vegada més accessible sense renunciar a la dimensió esportiva i competitiva.
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