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RUGBI SUBAQUÀTIC

El Barcelona Rugbi Subaquàtic destaca al Campionat d’Espanya per Clubs

Gran participació catalana, tant en categoria femenina com mixta

El Barcelona Rugbi Subaquàtic, amb el trofeu

El Barcelona Rugbi Subaquàtic, amb el trofeu / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

El Barcelona Rugbi Subaquàtic va ser un dels protagonistes del Campionat d’Espanya per Clubs de Rugbi Subaquàtic - Copa Femenina Iberdrola, disputat els dies 13 i 14 de juny a Fraga, amb participació tant en categoria femenina com mixta.

En la competició mixta, el conjunt català va dominar la fase prèvia amb quatre victòries contundents i va arribar a la final, que es va decidir als penals davant Osos de Madrid després d’un partit molt igualat.

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En categoria femenina, el Barcelona Rugbi Subaquàtic també va assolir la final després d’una gran actuació, però va caure novament als penals contra Osos de Madrid. Els resultats consoliden el bon moment del rugbi subaquàtic català i la competitivitat del seu principal representant estatal.

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