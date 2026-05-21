ESPORT CATALÀ

Barcelona reunirà jutges i directius esportius en un congrés pioner sobre dret i governança en l’esport / UFEC

UFEC

El congrés “Barcelona, dret i esport” debatrà el pròxim 8 de juny sobre els grans reptes legals del món de l’esport. La jornada reunirà magistrats del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, representants d’entitats esportives i experts en compliance en un mateix escenari.

Organitzat per l’Il•lustre Col•legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), la Universitat Abat Oliba CEU i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l’esdeveniment neix amb vocació de convertir-se en un fòrum de referència per analitzar la creixent complexitat jurídica de l’esport professional. Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web de l’ICAB.

En un context marcat per l’escrutini públic i la pressió reguladora sobre les entitats esportives, el programa posarà el focus en qüestions d’alta sensibilitat com el paper del compliance en l’esport, la responsabilitat penal dels clubs, els drets audiovisuals o la gestió de crisis reputacionals, amb professionals vinculats a entitats com el FC Barcelona, el Girona FC o grups internacionals del sector audiovisual.

El congrés també incorporarà una mirada sobre el factor humà, amb sessions dedicades a la protecció dels menors, el desenvolupament del futbol femení i el paper d’esportistes en una indústria cada vegada més professionalitzada.

