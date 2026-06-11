CUFADE
Barcelona reuneix els líders de la indústria esportiva per analitzar el futur del mercat laboral
La ciutat condal acollirà el pròxim dijous 18 de juny la Jornada de Networking: Ocupació i Esport a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
UFEC
Barcelona acollirà el pròxim dijous 18 de juny la Jornada de Networking: Ocupació i Esport a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. La gran trobada reunirà els principals líders de la indústria esportiva.
L'objectiu principal d'aquest esdeveniment és analitzar l'evolució del mercat laboral actual en l'àmbit esportiu. A més, els experts buscaran detectar les noves competències més demandades i potenciar el desenvolupament del talent sectorial.
El programa cedirà el protagonisme exclusiu a empreses destacades com AON, Nationale Nederlanden i UFEC Travel. Aquestes exposaran totes les noves tendències de contractació al costat de figures com Ander Mirambell, culminant finalment amb sessions de networking.
L'acte institucional està coorganitzat per CUFADE, la UFEC i també la Federació Catalana de Voleibol, comptant amb el suport del CSD i d'INDESCAT. L'accés serà totalment lliure, encara que requerirà una inscripció prèvia obligatòria.
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