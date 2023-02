Barcelona reparteix els títols del Campionat de Catalunya de Pista Òmnium i Velocitat

Uns 50 participants van ser presents en la cita organitzada per la Federació Catalana de Ciclisme La joventut va manar en la disputa del títol elit de l'òmnium, que va ser per al gandesà Tomàs Deosdat (Controlpack)

El Velòdrom Municipal d'Horta-Miquel Poblet de Barcelona va viure el passat cap de setmana una de les jornades clau del calendari de pista català de l'any amb la disputa dels Campionats de Catalunya de Pista Òmnium i Velocitat 2023. Uns 50 participants van ser presents en la cita organitzada per la Federació Catalana de Ciclisme, que tenia vuit títols en joc i que també va viure la disputa d'un òmnium cadet una setmana després del seu Campionat de Catalunya.

La joventut va manar en la disputa del títol elit de l'òmnium, que va ser per al gandesà Tomàs Deosdat (Controlpack), que va tenir un bonic duel amb el també sub23 Jaume Villar (Huesca La Magia-Renault). En el cas de l'open fèmines, va ser dominat per la júnior Irune Sánchez (Hemon Women's Cycling Team) per davant d'Ainara Inarejos (Penya Ciclista Baix Ebre) i la sub23 Júlia Borràs (Vipeq Team), vencedora del títol en categoria open.

Per la seva part, Roger Pareta (Europa-Tadesan-BluePower) va aconseguir certificar el títol de l'òmnium amb una gran puntuació final, marcada per un moviment en solitari que li va permetre sumar els dos primers esprints i acabar sumant volta.

Pel que fa a la competició de velocitat, nou títol per a Itmar Esteban (Genesis Cycling Team), que també va ser el més ràpid en els 200m (11:242) per davant del seu company Gerard García, campió el darrer 2022. En el cas de l'open de fèmines, en una velocitat marcada per l'absència de l’olímpica Helena Casas, participant en el Campionat d'Europa de Grenchen, el títol va ser per la sub23 Marta Vilanova (Tot-net Terrassa). El títol júnior el va aconseguir Ivan Viladrich (Penya Ciclista Baix Ebre), superant Adrià Garmendia (Europa Tadesan-BluePower).

Finalment, va tenir lloc un òmnium cadet amb les proves de scratch, tempo, eliminació i hàndicap, resolt amb les victòries de la campiona catalana Núria Hidalgo (Hemon Women's Cycling Team) i Marcos González (Team Torrent).