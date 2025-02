Barcelona es prepara per al 48è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d’Espasa Femenina

Barcelona es converteix, un any més, en l'epicentre mundial de l'esgrima amb l'arribada del 48è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona d’Espasa Femenina. Aquesta prestigiosa competició, que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de febrer de 2025, és una de les cites més destacades del calendari internacional i està catalogada per la Federació Internacional d’Esgrima (FIE) com a prova sènior de categoria "A".

Amb una tradició de gairebé mig segle, el torneig arriba a la seva 48a edició consolidat com una de les competicions més importants de la temporada. Més de 300 esportistes d'arreu del món es donaran cita a la ciutat comtal per disputar un dels esdeveniments més prestigiosos del circuit d'espasa femenina.

Amb una llarga història i una trajectòria d'èxit, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es reafirma com una de les proves referents en el panorama internacional de l'esgrima. La ciutat es prepara per rebre les millors tiradores del món en una competició que promet emocions i espectacle.