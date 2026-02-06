Barcelona inaugura el complejo deportivo municipal Espronceda

El Complejo Deportivo Municipal Espronceda ha abierto recientemente sus puertas, ampliando de manera significativa la oferta deportiva del distrito de Sant Andreu y dando respuesta a las necesidades recogidas en el “Mapa d’Instal•lacions i Equipaments Esportius de Barcelona” (MIEMB). Se prevé que dirariamente utilicen las instalaciones 800 deportistas.

El complejo está ubicado en la calle Espronceda 320-324, en el barrio de Navas. El espacio, antes ocupado por antiguas naves industriales en desuso, ha dado paso a un equipamiento moderno, accesible y abierto a la ciudadanía con una superficie construida de 5.500 m². El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha señalado que “este es un espacio que da respuesta a la petición de muchas federaciones y entidades de deportes minoritarios, como el voley, tiro con arco, tenis de mesa o gimnasia artística y que el Ajuntament tenía la obligación de generar”. Collboni ha añadido que “hoy es un gran día para Sant Andreu y para Barcelona, con la inauguración del CxEM Espronceda, 5.500 metros cuadrados de un equipamiento nuevo para garantizar el derecho de los vecinos y vecinas a quedarse en su barrio y poder también practicar deporte asequible en unos espacios excelentes.” El espacio está dividido en dos grandes bloques arquitectónicos y cuenta con un pabellón triple deportivo subterráneo, dos salas de gimnasia artística de doble altura totalmente equipadas, una sala de tiro con arco indoor, una sala de tenis de mesa y una sala polideportiva polivalente.

David Escudé, concejal de Deportes, ha destacado que “este complejo es todo un ejemplo de la diversidad deportiva de nuestra ciudad”. “Deportes minoritarios como el tenis de mesa, el tiro con arco o la gimnasia artística tendrán ahora un espacio de referencia y muchos barceloneses y barcelonesas podrán disfrutar de un sitio más dónde practicar su deporte favorito”, ha añadido. Además, el CxEM Espronceda no solo se presenta como un espacio deportivo, sino que también contará con una sala polivalente de uso diverso.

Un compromiso con la sostenibilidad y el ahorro energético

El CxEM Espronceda tiene un claro compromiso con la sostenibilidad ambiental. Incorpora sistemas de autoproducción energética mediante captadores fotovoltaicos, criterios de incremento de superficie verde urbana y biodiversidad con la vegetación autóctona en la cubierta y un sistema de aprovechamiento de aguas destinado a los riegos de espacios ajardinados. Además, el edificio fue proyectado siguiendo los criterios de excelencia ambiental, requeridos para optar a la certificación LEED, estándar internacional de referencia en construcción sostenible.