TIR OLÍMPIC
El TE Barcelona, gran protagonista del Campionat de Catalunya de Carabina d’Aire
Prop de 30 esportistes van participar en el Campionat de Catalunya de Carabina d’Aire, on el TE Barcelona va dominar clarament el medaller.
Ona Figueras, Raúl García, Esther Abizanda i David Pandey es van proclamar campions en les seves respectives categories, mentre que el TEB “A” va guanyar l’or per equips júnior femení. El CT Sabadell i el TE Mataró també van destacar amb diverses medalles en una edició de gran nivell.
- Messi se pronuncia sobre el Barça de Flick
- El Barça tiene un plan con Marc Bernal
- Yeremay, la 'joya' de 40 millones, se deja querer: "Soy del Barça también"
- Descontrol total en el Madrid
- Toda la verdad de la no renovación de Leo Messi
- Pesadilla sin fin: regresa 580 días después... ¡y se vuelve a romper el tendón de Aquiles a los dos minutos!
- El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: 'Se pagan con deuda pública
- Joao Cancelo abre la puerta: 'Sueño con volver a Europa