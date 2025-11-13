Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El TE Barcelona, gran protagonista del Campionat de Catalunya de Carabina d’Aire

El TE Barcelona, gran protagonista del Campionat de Catalunya de Carabina d’Aire / UFEC

SPORT.es

Prop de 30 esportistes van participar en el Campionat de Catalunya de Carabina d’Aire, on el TE Barcelona va dominar clarament el medaller.

Ona Figueras, Raúl García, Esther Abizanda i David Pandey es van proclamar campions en les seves respectives categories, mentre que el TEB “A” va guanyar l’or per equips júnior femení. El CT Sabadell i el TE Mataró també van destacar amb diverses medalles en una edició de gran nivell.

