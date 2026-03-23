ESPORT CATALÀ
Barcelona fa història amb la primera Champions League de Goalball i es projecta a nivell europeu
UFEC
Barcelona ha acollit per primera vegada la EGCA Champions League de Goalball, en el marc del 7è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, consolidant-se com una nova referència europea d’aquest esport paralímpic. Durant tres dies, el Complex Esportiu ONCE Catalunya s’ha convertit en l’epicentre del goalball europeu, reunint 8 equips internacionals i 50 esportistes de 8 països diferents, en una competició marcada pel màxim nivell esportiu, la igualtat competitiva i el fair play.
Aarhus Goalball s’imposa en una final d’alt nivel
El conjunt danès Aarhus Goalball s’ha proclamat campió de la competició després de superar a la final el Bruk-Bet Termalica Kraków (Polònia) per 9-6. El podi l’ha completat l’equip alemany RGC Hansa Rostock, mentre que l’equip amfitrió, ONCE Catalunya, ha assolit la seva millor participació europea, arribant per primera vegada a semifinals i finalitzant en quarta posició, quedant-se a les portes de la final després de caure en el partit pel bronze.
Els tres equips classificats per a la fase final de la Champions League, que es disputarà a Berlín del 26 al 28 de setembre, són: Aarhus Goalball (Dinamarca), Bruk-Bet Termalica Kraków (Polònia) i RGC Hansa Rostock (Alemanya).
Figures destacades del torneig
El campionat ha deixat també grans noms propis. El polonès Marcin Czerwiński (Bruk-Bet Termalica Kraków) ha estat el màxim golejador amb 45 gols, dominant l’apartat ofensiu del torneig. I l’alemany John Turloff (RGC Hansa Rostock) ha estat escollit millor jugador pels entrenadors, amb 38 gols, incloent-hi 7 gols a la semifinal, sent determinant en el rendiment del seu equip.
