UFEC
‘Barcelona, dret i esport’ es converteix en un fòrum de referència davant la creixent complexitat jurídica de l’esport professional
L’acte ha comptat amb la participació de figures destacades, com la degana de l’ICAB, Cristina Vallejo; el president de la UFEC, Gerard Esteva, l’exvicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort; la degana de la Facultat de Dret i Empresa de la Universitat CEU Abat Oliva, Maria Jesús Pesqueira.
UFEC
La jornada ‘Barcelona, dret i esport’, impulsada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), la Universitat Abat Oliva CEU i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha abordat els reptes de l’àmbit esportiu, com el compliance, els drets audiovisuals, la responsabilitat dels clubs i la gestió econòmica del sector.
L’esport professional ja no es pot entendre sense una arquitectura jurídica sòlida i el compromís amb el compliment normatiu. Aquesta és una de les principals conclusions de la jornada, que ha reunit a Barcelona magistrats del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, professionals directius de federacions, clubs i experts del sector per analitzar l’escalada de riscos legals, econòmics i reputacionals en un àmbit cada vegada més complex i exposat.
L’acte ha comptat amb la participació de figures destacades, com la degana de l’ICAB, Cristina Vallejo; el president de la UFEC, Gerard Esteva, l’exvicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort; la degana de la Facultat de Dret i Empresa de la Universitat CEU Abat Oliva, Maria Jesús Pesqueira.
La degana de l’ICAB, Cristina Vallejo, ha declarat que l’esport és una extraordinària eina de cohesió social i de transmissió de valors, però també exigeix cada vegada més transparència, bon govern, responsabilitat i seguretat jurídica.
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha remarcat que l'esport català s'ha convertit en un referent en el compliment normatiu i ha defensat la necessitat de continuar avançant en la professionalització dels directius. També ha destacat el programa de compliance impulsat per la UFEC i la Conselleria d’Esports, que ja està implantat en una trentena de federacions catalanes.
L'advocada i exvicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, ha remarcat que l'esport s'insereix en una xarxa social molt important i ha traslladat que no s’ha veure sota el prisma d’una competició sinó com una activitat on es transmeten valors essencials.
La degana de la Facultat de Dret i Empresa de la Universitat CEU Abat Oliva, Maria Jesús Pesqueira, ha reivindicat la necessitat d'apropar el món acadèmic al professional per trobar solucions científiques a problemes reals.
El debat ha incorporat també una mirada sobre el factor humà, amb focus en la protecció de menors, el futbol femení i el paper dels esportistes. Els experts han coincidit a destacar que la dimensió humana continua sent un dels pilars fonamentals sobre els quals es construeix qualsevol projecte esportiu sòlid i sostenible.
També hi ha participat en la cloenda el secretari general del Departament d’Esports, Abel García, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé.
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