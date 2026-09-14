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VELA

Barcelona dona el tret de sortida al KAKAPO Hansa Class European Championships 2026

La competició reafirma el ferm compromís amb una vela accessible i inclusiva

Barcelona dona el tret de sortida al KAKAPO Hansa Class European Championships 2026

Barcelona dona el tret de sortida al KAKAPO Hansa Class European Championships 2026 / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

El Barcelona International Sailing Center (BISC) ha donat el tret de sortida al KAKAPO Hansa Class European Championships 2026, una jornada inaugural que ha reunit 185 regatistes de setze nacionalitats.

Es destaca la dimensió internacional de l'esdeveniment i el retorn de la classe Hansa 2.3. La competició, que culminarà el pròxim 19 de setembre, reafirma el ferm compromís amb una vela accessible i inclusiva.

El campionat forma part de la VI Setmana Catalana de l'Esport 2026, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

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