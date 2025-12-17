Barcelona despide el año con la B100 Cursa dels Nassos 2025

Como cada 31 de diciembre, la B100 Cursa dels Nassos Barcelona 2025 pondrá el broche final al año deportivo de la ciudad. La carrera, una de las pruebas de 10 km más rápidas de Barcelona, invita a miles de corredores y corredoras a despedir el año con energía, buen ritmo y ambiente festivo.

La emblemática cita, organizada por el Ajuntament de Barcelona, amplía este año el número de dorsales disponibles hasta los 13.000, consolidándose como la opción perfecta para vivir una despedida de año sana, deportiva y divertida. “El balance deportivo de este año refleja el compromiso de Barcelona con la salud, la participación y la cohesión social”, ha destacado el concejal de Deportes, David Escudé. Y ha añadido: «Eventos como la B100 Cursa dels Nassos son mucho más que una competición: son una celebración colectiva que une deporte y diversión, y que se ha consolidado como la manera más dinámica y alegre de despedir el año”. En la pasada edición, la B100 Cursa dels Nassos Barcelona 2024 colgó el cartel de completo y registró un récord histórico de participación femenina: más de 4.000 mujeres recorrieron los 10 km entre deporte, música y un ambiente único. Esta tendencia al alza se ha mantenido durante todo el 2025 en las carreras populares de la ciudad, por lo que se prevé que la cifra vuelva a crecer en esta edición.

Como ya es tradición, la prueba contará con dos carreras: una 5K élite, que reúne a algunos de los y las mejores atletas del mundo; y una 10K popular, la cita multitudinaria con miles de corredores y corredoras.

En la última edición, la prueba élite volvió a hacer historia: la atleta Beatrice Chebernet batió el récord mundial de 5 km con un tiempo de 13:58, convirtiéndose en la primera mujer en bajar de los 14 minutos en esta distancia. Un logro espectacular que dejó al público sin palabras. La salida de la carrera popular está programada para las 17:15 h, cuando más de 13.000 corredores y corredoras llenarán las calles de deporte y espíritu de celebración. El recorrido circular parte de la calle Selva de Mar y transcurre por calles amplias, sin pendientes pronunciadas y con un trazado ideal para quienes buscan mejorar su marca personal. El ambiente que envuelve cada kilómetro —con música, animaciones y deportistas disfrazados con motivos navideños— convierte la prueba en algo más que una carrera: es una auténtica fiesta deportiva por las calles de Barcelona