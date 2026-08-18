Barcelona Aumenta a 4,9 Millones de Euros las subvenciones para actividades extraescolares deportivas
Respalda una oferta deportiva extraescolar de calidad de más de 100 modalidades deportivas
Abre un nuevo curso y llega el momento de las actividades extraescolares. Este año, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports (IBE), incrementará a 4,9 millones de euros las subvenciones para la promoción del deporte fuera del horario lectivo, con el objetivo de impulsar un estilo de vida saludable y garantizar una oferta inclusiva y de calidad.
Para el curso 2026-2027, el consistorio destinará 100.000 euros más a becas para la práctica deportiva extraescolar, con respecto al curso anterior, unas ayudas que están destinadas a familias con menores de entre 6 y 17 años e ingresos limitados.
Este curso, la oferta deportiva extraescolar de Barcelona cubre más de 100 modalidades deportivas diferentes gracias al compromiso de 346 entidades homologadas, 21 de ellas nuevas. Estas garantizan una oferta deportiva de calidad para la infancia y la adolescencia de la ciudad.
Cambios en las solicitudes de ayudas
A partir de este curso, el procedimiento para solicitar las subvenciones para las actividades extraescolares y las actividades de la campaña de vacaciones de verano se realiza de forma unificada y en dos fases. En enero, se abre un periodo en el que las familias pueden realizar su solicitud para optar a las ayudas y aportarán la documentación requerida. En una segunda fase, que este año tiene lugar entre el 15 de septiembre y el 8 de octubre para la campaña de extraescolares, las familias tan solo tendrán que indicar qué actividad concreta quieren realizar, indicando su código respectivo. Este paso tendrán que hacerlo a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT) o el teléfono 010.
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