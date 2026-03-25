Barcelona arranca la cuenta atrás del Tour con una gran fiesta en el Passeig Lluís Companys

Barcelona vivirá este jueves 26 de marzo, a partir de las 18.00 h, una jornada marcada en el calendario deportivo de la ciudad. El inicio de la cuenta atrás de los 100 días para el Grand Départ del Tour de Francia 2026 se celebrará con un gran acto ciudadano en el passeig Lluís Companys, que se convertirá en un espacio festivo abierto a todos los barceloneses y barcelonesas. A partir de las 17.00 horas comenzarán las actividades en bicicleta para niños y niñas y a las 19.30 horas se iniciará un gran acto con muchas sorpresas.

BARCELONA, CIUDAD DE TRADICIÓN Y LEGADO CICLISTA

El passeig Lluís Companys se llenará de ambiente ciclista con una amplia oferta de actividades para toda la ciudadania, pensadas para que los más pequeños y pequeñas descubran el ciclismo a través de juegos, circuitos y propuestas participativas. El objetivo es acercar el espíritu del Tour a la ciudadanía y fomentar la cultura ciclista desde edades tempranas. La celebración incluirá también un homenaje a los clubes históricos que han construido el legado ciclista de Barcelona durante más de un siglo. Entidades como el Sport Ciclista Català (1912), la Agrupació Ciclista Montjuïc (1917), la Unió Esportiva de Sants (1922) o el Club Ciclista de Gràcia, entre otros, serán reconocidas por su trayectoria y su aportación al deporte

EL PULSADOR DE LOS 100 DÍAS Y UNA BARCELONA ILUMINADA DE AMARILLO

Uno de los momentos más esperados llegará con la activación del pulsador que pondrá en marcha el reloj de la cuenta atrás hacia el Grand Départ. Un gesto simbólico que marcará el inicio oficial de los últimos 100 días antes de que el Tour arranque desde Barcelona, y que pretende implicar a toda la ciudadanía en la recta final hacia la gran cita deportiva. La celebración tendrá también un fuerte componente visual: varios edificios emblemáticos de la ciudad se iluminarán de amarillo, el color distintivo del Tour de Francia. Esta intervención urbana teñirá toda Catalunya del espíritu ciclista y servirá como recordatorio constante de que la ciudad se prepara para acoger uno de los eventos más importantes del calendario internacional. La música pondrá el broche final a la jornada. El grupo Doctor Prats actuará en directo y estrenará oficialmente “Energia!”, el himno del Grand Départ Barcelona 2026.

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Un cierre festivo que convertirá el passeig Lluís Companys en un gran punto de encuentro y de partida para que Barcelona empiece a pedalear hacia el Gran Départ del Tour de Francia.