Barcelona amplía a 4,8 millones de euros las subvenciones para actividades extraescolares deportivas

Con la llegada del nuevo curso escolar, también llegan las actividades extraescolares. Este curso, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Barcelona Esports (IBE), incrementará a 4,8 millones de euros las subvenciones para la promoción del deporte fuera del horario lectivo, con el objetivo de impulsar un estilo de vida saludable y garantizar una oferta inclusiva y de calidad.

Para el curso 2025-2026, el consistorio destinará 100.000 euros más a becas para la práctica deportiva extraescolar, con respecto al curso anterior, unas ayudas que están destinadas a familias con menores de entre 6 y 17 años e ingresos limitados. Este curso, la oferta deportiva extraescolar de Barcelona se realizará gracias al compromiso de 343 entidades homologadas, una más que el curso anterior, que garantizan una oferta deportiva de calidad para la infancia y la adolescencia de la ciudad.

Cómo solicitar la ayuda

Las solicitudes para las extraescolares deportivas del curso 2025-2026 se pueden presentar de manera telemática del 16 de septiembre al 9 de octubre de 2025, a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT) del Ayuntamiento.

Para solicitar la subvención, es necesario haberse inscrito previamente a la actividad en la entidad organizadora. En caso de necesitar asistencia y soporte técnico para realizar los trámites, contactar al número 93 303 99 70 en horario de atención telefónica de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 h.