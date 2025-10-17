3RD IWISC
Barcelona acull la 3a edició del Congrés Internacional de Dones i Esport
El proper 23 d'octubre, Barcelona serà la seu de la 3a edició de l'International Women in Sport Congress (IWISC), una trobada internacional que reunirà més de 200 dones de tot el món que estan transformant l'esport des de diferents àmbits: atletes, entrenadores, directives, juristes, comunicadores i inversores.
Organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb la col·laboració de la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, aquest any s´inclou en el programa de l´EU Sports Platform, congrés anual de l´ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation). Amb aquesta nova aliança, el congrés compta amb el suport de la Comissió Europea i es consolida com un espai de referència a Europa.
L’IWISC va néixer amb una convicció clara: "Creiem en l'esport com a motor de canvi. Creiem en les dones que, a través de l'esport, obren camins i transformen el món. Aquest congrés existeix per donar a la dona l'espai que es mereix i seguir inspirant en aquesta direcció." Al llarg de tres edicions, l’IWISC ha reunit un equip de dones que treballen amb la mateixa convicció i compromís, convertint allò que va començar com un congrés en un moviment internacional amb impacte real.
L'edició del 2025 reunirà referents de primer nivell en tres grans taules de debat:
- La força no és només física, amb atletes internacionals que han trencat barreres culturals, socials i personals: Abbie Ward (campiona del món de rugbi amb Anglaterra), Amelia Valverde (exseleccionadora de Costa Rica), Aziza Sbaity (BBC 100 Women 2023) i Kaouthar Ouallal (judoka algeriana i vuit vegades campiona d’Àfrica.).
- We rule the world, sobre lideratge esportiu a institucions i clubs, amb referents com Elena Fort (vicepresidenta institucional del FC Barcelona), Victoire H. Cogevina Reynal (fundadora de Mercury 13) i Eboni Usoro-Brown (jurista i presidenta d'England Netball).
- Un joc d'igualtat, que abordarà el patrocini i la inversió com a motors de canvi, amb la participació de marques i mitjans que han fet de la igualtat a l'esport una aposta estratègica.
Com a moment especial de la jornada, Stephanie Case oferirà el discurs inspirador. Advocada de drets humans i fundadora de l'ONG Free to Run, Case ha aconseguit obrir espais segurs per a dones i nenes en contextos de guerra i crisi humanitària, demostrant com l'esport es pot convertir en un acte de llibertat i transformació social.
Per Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC i una de les impulsores del projecte, destaca que l’IWISC “ha crescut fins a convertir-se en una trobada única, que transcendeix l'àmbit esportiu per inspirar canvis socials de gran abast. El que va néixer com un congrés s'ha transformat en un moviment internacional, amb una dimensió molt més gran de la que imaginàvem al principi”.
L'edició del 2025 marcarà també una fita amb la signatura de la Brighton Plus Helsinki Declaration, un tractat històric que reforça el compromís global amb la igualtat a l'esport.
El congrés finalitzarà amb la celebració dels IWISC Awards, que reconeixeran dones i projectes que han marcat la diferència en l'àmbit esportiu internacional, premiant la inspiració, la innovació i el lideratge en igualtat. A més, tots els assistents gaudiran d´una beca exclusiva del 20% per al màster International Women Executive Sport Education a Suïssa.
L’IWISC 2025 convida periodistes, professionals del sector i públic interessat a sumar-se a aquesta cita única que situarà Barcelona al centre de la conversa global sobre dones i esport.
