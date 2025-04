Barcelona acoge este fin de semana la salida de la Vuelta Femenina 25

El ciclismo internacional vuelve a Barcelona este fin de semana. La Vuelta Femenina 25 by Carrefour.es partirá desde la capital catalana, con dos jornadas que marcarán el inicio de una de las carreras más importantes del calendario ciclista internacional. Durante este sábado y domingo, la ciudad se convertirá en el epicentro del ciclismo femenino con la celebración de la presentación de equipos, el sábado, y la primera etapa de la carrera, el domingo, que recorrerá algunas de las calles y espacios más emblemáticos de Barcelona.

El domingo se inicia la competición. Passeig de Gràcia será el epicentro de la acción, acogiendo tanto la salida, junto a la Casa Milà, como la llegada de las ciclistas. A las 12:50 h, tomará la salida el primer equipo en realizar la contrarreloj por equipos que, tras salir desde Passeig de Gràcia, circulará por C/ de Provença, C/ d’Aribau, Avda. Diagonal (donde se realizará un giro de 180º), C/ Muntaner y C/Mallorca antes de finalizar de nuevo en Passeig de Gracia. Los equipos partirán cada 3 minutos y la llegada del último equipo a la línea de meta tendrá lugar en torno a las 14:00 h. El fin de fiesta se vivirá con la ceremonia de premios junto a la meta, donde el equipo vencedor y las líderes de las diferentes clasificaciones subirán al podio a recibir sus condecoraciones de manos de representantes institucionales y patrocinadores.

BARCELONA, COMPROMETIDA CON EL CICLISMO

Con la acogida de La Vuelta Femenina, la capital catalana sigue demostrando su firme compromiso con el ciclismo, tras la celebración de eventos como la salida oficial de La Vuelta, que tuvo lugar en 2023, y la futura Grand Départ del Tour de France en 2026, que el próximo año arrancará desde Barcelona. La salida también es un ejemplo más de la apuesta firme de Barcelona por el fomento del deporte femenino y se suma a iniciativas que reafirman el rol de las mujeres y el deporte como la celebración de la primera regata femenina de la Copa América durante la 37ª edición, por primera vez en la historia.

la Gran Fiesta del Ciclismo

La gran fiesta del ciclismo femenino comenzará con la presentación de equipos, un acto, gratuito y abierto a la ciudadanía, que se celebrará en la Pl. Portal de la Pau el sábado 3 de mayo. Desde las 18:00 h, la fiesta comenzará con música y sorteos para el público asistente. Será a las 19:00 h cuando las 21 formaciones participantes en la carrera comiencen a desfilar por el escenario, con la presencia de grandes estrellas del pelotón femenino internacional.