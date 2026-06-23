Barcelona abre 15 piscinas municipales descubiertas con horarios ampliados durante la temporada estival

urbanas con mayor afluencia de Barcelona durante el verano destacan tres equipamientos que combinan ocio, deporte y vistas panorámicas, y que re-ciben tanto a residentes como a visitantes. Piscinas Municipales de Montjuïc son uno de los espacios más emblemáticos de la ciu-dad. Ubicadas enla montaña de Montjuïc, permanecen abiertas del 6 de junio al 6 de septiembre, con horario de 11:00 a 19:00 en-tre semana y hasta las 20:30 los fines de se-mana.

La piscina de la CEM Sant Sebastià es otro de los puntos de referencia del baño urbano en la ciudad. Cuenta con una de las tempora-das más largas, operativa desde primavera hasta finales de septiembre, con horarios que pueden prolongarse hasta las 22:30 en días laborables.

Una de las más concurridas también en la ciudad es la del CEM Can Dragó, con un gran espacio verde para pasar el día alejado del calor.

El resto de la red se distribuye por ocho de los diez distritos de la ciudad: CEM Can Ca-ralleu (Sarrià – Sant Gervasi), CEM Parc de la Ciutadella (Ciutat Vella), CEM Bac de Roda (Sant Martí), CEM Bon Pastor (Sant Andreu), CEM Trinitat Vella (Sant Andreu), CEM Guinardó (Horta – Guinardó), CEM Tennis Vall d’Hebron (Horta – Guinardó), Piscina Municipal La Clota (Horta – Guinardó), CEM Can Toda (Gràcia) y el Llac Creueta del Coll (Gràcia), que concentran gran parte de la actividad durante los meses de julio y agosto. En la mayoría de los casos, los horarios oscilan entre las 10:00 y las 20:00 horas, con ampliaciones en fin de se-mana y franjas específicas de mayor afluen-cia en verano.

Además, estasinstalaciones estarán abiertas los siete días de la semana. Cada piscina cuenta con características propias, como áreasinfantiles y zonas verdes, lo que permi-te personas usuarias disfrutar de una jorna-da de sol y agua en un entorno agradable y seguro.

El concejal de Deportes del Ajuntament de Barcelona, David Escudé,ha destacado la fun-ción de estos equipamientos durante el verano, señalando que “las piscinas municipales sonespacios fundamentales para garanti-zar el bienestar de la ciudadanía durante los meses de calor y el accesoa espacios seguros, y saludables”.

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Con esta red de piscinas, la ciudad refuerza su oferta de espacios públicos para hacer frente a las altas temperaturas durante los meses de verano.